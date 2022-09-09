Yusef asegura que Cyntia está siendo manipulada en Survivor México.

Cyntia y Yusef continúan en medio de una discusión, luego de que el biólogo eligió a Nahomi en una prueba de Survivor México. La participante se sintió traicionada por su amigo, quien intentó arreglar la situación en el refugio.

Yusef Farah expresó que eligió a Nahomi por encima de Cyntia porque "fue una estrategia de juego que funcionó", pues ganó pruebas durante toda la semana.

"Es muy fácil juzgar y es muy fácil señalar, pero cuando tienes que tomar esa responsabilidad es durísimo", dijo Yusef sobre su cargo como líder de la semana.

Yusef habló muy seriamente con Cyntia en el refugio, expresándole que no debe estar enojada por las recientes estrategias dentro de la competencia: "¿Cómo puedes estar enojada conmigo y no con gente que te tiró durante semanas?"

Por si fuera poco, el participante asegura que todos sus rivales están destruyendo la amistad con sus amigos Cyntia, Santiago y David: "Lo primero que van a hacer es romper nuestro compañerismo y me duele decir que sí lo lograron".

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¿Cyntia está siendo manipulada en Survivor México?

Según Yusef, Cyntia está siendo manipulada por otros integrantes de Survivor México que quieren acabar con los exparticipantes de la Tribu Jaguar.

"Yo le dije a Cyntia 'no permitas que te manipulen porque eres la que sigue, te están lavando el cerebro, abre los ojos'. Ahorita soy yo porque no me quieren", declaró.

Es bien sabido que Cyntia ha estado muy cerca de Saadi e incluso le ha expresado que comienza a desconfiar del biólogo. Yusef no cree sinceras las palabras de Saadi y de otros sobrevivientes, asegurando que solo es una estrategia para eliminar a la extinta Tribu Jaguar.

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