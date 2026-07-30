Revive El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 30 de julio

Hay Halcones que quedarán para siempre y uno de ellos es Bobby Larios, quien tuvimos en entrevista este jueves en El Otro Lado de los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas y supimos un poco más de lo que fue su travesía como un sobreviviente dentro del programa. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¡No te lo pierdas!