Revive El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 30 de julio
¡Este jueves contamos con Bobby Larios tras su salida de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Hay Halcones que quedarán para siempre y uno de ellos es Bobby Larios, quien tuvimos en entrevista este jueves en El Otro Lado de los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas y supimos un poco más de lo que fue su travesía como un sobreviviente dentro del programa. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¡No te lo pierdas!