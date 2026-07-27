Resumen del domingo 26 de julio: ¡Un Duelo de Extinción de alto impacto! Un sobreviviente apaga su antorcha

La tensión llegó a su punto más alto en Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso Duelo de Extinción que puso a prueba la resistencia, la concentración y el deseo de permanecer en la competencia. Los sobrevivientes dejaron todo en el circuito en un enfrentamiento lleno de emoción, sabiendo que un solo error podía marcar el final de su aventura. Al concluir el desafío, uno de los participantes tuvo que apagar su antorcha y despedirse de la isla, poniendo fin a su sueño de conquistar el título de Survivor México: La Reliquia en Llamas.