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¡Jaguares renuevan su refugio! La tribu busca mejorar su espacio de descanso

Con trabajo en equipo y organización, Jaguares buscan transformar su campamento para tener mejores condiciones dentro de la isla.

La vida en Survivor México La Reliquia en Llamas continúa poniendo a prueba a las tribus, y por eso Jaguares decidieron tomar acción para mejorar su refugio. Con esfuerzo y colaboración, los sobrevivientes comenzaron a trabajar en una remodelación que les permita tener un espacio más amplio, cómodo y adecuado para recuperar energías después de los intensos desafíos.

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