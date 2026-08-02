¡Jaguares renuevan su refugio! La tribu busca mejorar su espacio de descanso

La vida en Survivor México La Reliquia en Llamas continúa poniendo a prueba a las tribus, y por eso Jaguares decidieron tomar acción para mejorar su refugio. Con esfuerzo y colaboración, los sobrevivientes comenzaron a trabajar en una remodelación que les permita tener un espacio más amplio, cómodo y adecuado para recuperar energías después de los intensos desafíos.

