¡Jaguares celebra su victoria! Los hot dogs fortalecen el ánimo y la unión de la tribu

La tribu de Jaguares regresa a su campamento con el ánimo por todo lo alto después de conquistar el juego por la recompensa. La victoria les permitió disfrutar de unos deliciosos hot dogs, un premio que no solo les devolvió energías, sino que también reforzó la unión entre sus integrantes. En medio de la exigencia de Survivor México La Reliquia en Llamas, estos momentos se convierten en una oportunidad para fortalecer la confianza, mejorar la convivencia y afrontar con mayor motivación los desafíos que aún están por venir.