Resumen del miércoles 30 de julio: ¡Todo por unos hot dogs! La recompensa desata una intensa batalla en Survivor México

En Survivor México La Reliquia en Llamas, cada recompensa adquiere un valor especial, y en esta ocasión unos deliciosos hot dogs fueron suficientes para que Halcones y Jaguares entregaran el máximo esfuerzo. El desgaste físico y la escasez de alimentos hicieron que cada obstáculo se disputara con intensidad, demostrando que cualquier premio puede convertirse en un impulso fundamental para seguir adelante en la competencia. Con determinación y trabajo en equipo, los sobrevivientes protagonizaron un desafío lleno de emoción, dejando claro que, en la isla, cada bocado vale la pena.