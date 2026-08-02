¡La desconfianza estalla en Survivor México La Reliquia en Llamas! Anahí queda en la mira de su tribu

La confianza comienza a romperse en Survivor México La Reliquia en Llamas. Anahí se encuentra en el centro de la polémica al convertirse en una de las sobrevivientes más cuestionadas por su propia tribu, mientras las estrategias individuales toman cada vez más fuerza. La incertidumbre crece y Shada percibe una fuerte rivalidad que podría cambiar el rumbo del juego y afectar las alianzas dentro del equipo. En una competencia donde cada decisión pesa, la desconfianza se convierte en un factor determinante para la supervivencia de los participantes.