Resumen del miércoles 29 de julio: ¡Las traiciones sacuden Survivor México! Las estrategias comienzan a dividir a las tribus

La estrategia toma cada vez más fuerza en Survivor México La Reliquia en Llamas. Las primeras traiciones entre integrantes de Jaguares y Halcones dejaron claro que la confianza dentro de las tribus comienza a romperse y que cada sobreviviente está dispuesto a hacer lo necesario para permanecer en la competencia. Mientras algunos apuestan por mantenerse leales a su equipo, otros comienzan a priorizar su propio juego, demostrando que las alianzas podrían cambiar en cualquier momento. ¿Será más importante jugar en equipo o pensar de forma individual? Solo el paso de los días revelará quién está tomando la mejor decisión para llegar hasta el final.