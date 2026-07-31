Resumen del miércoles 29 de julio: ¡Las traiciones sacuden Survivor México! Las estrategias comienzan a dividir a las tribus
Las alianzas empiezan a tambalearse y los sobrevivientes dejan claro que cada decisión puede cambiar el rumbo de la competencia.
La estrategia toma cada vez más fuerza en Survivor México La Reliquia en Llamas. Las primeras traiciones entre integrantes de Jaguares y Halcones dejaron claro que la confianza dentro de las tribus comienza a romperse y que cada sobreviviente está dispuesto a hacer lo necesario para permanecer en la competencia. Mientras algunos apuestan por mantenerse leales a su equipo, otros comienzan a priorizar su propio juego, demostrando que las alianzas podrían cambiar en cualquier momento. ¿Será más importante jugar en equipo o pensar de forma individual? Solo el paso de los días revelará quién está tomando la mejor decisión para llegar hasta el final.