“Te amo y te extraño”: Jazmín se pone nostálgica en MasterChef 24/7 y manda un tierno mensaje (VIDEO)
La cocinera espera que cuando salga de MasterChef 24/7 la esté esperando para abrazarse muy fuerte.
Previo a enfrentar el riesgo de salir de la cocina más famosa de México este domingo de eliminación en MasterChef 24/7, Jazmín se tomó un momento para mandarle un mensaje a su “bodoque”, para recordarle que lo ama mucho y que pronto volverán a verse. Además, le pidió a su hermano que se porte bien.