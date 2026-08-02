¡Todo por el Collar de Inmunidad Individual! La supervivencia está en juego

La competencia se intensifica en Survivor México La Reliquia en Llamas con un emocionante juego por el Collar de Inmunidad Individual. En esta prueba, cada sobreviviente compite por un objetivo personal: obtener la inmunidad y asegurar una semana más dentro de la aventura. Con esta ventaja en juego, las estrategias colectivas pasan a segundo plano y todos buscan su propio beneficio, conscientes de que el collar representa protección y un paso firme hacia la recta final de la competencia. La intensidad y la presión aumentan, pues solo uno podrá quedarse con esta valiosa recompensa.