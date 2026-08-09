¡Sahit se arrepiente de quitarle la comida a Jaguares y Anahí mueve sus piezas contra Viviann!

Después de arrebatarle la comida a Jaguares, Sahit reveló que se siente culpable por su decisión, especialmente por Javi, dejando abierta la incógnita sobre lo que podría suceder entre ambos. Mientras tanto, la estrategia continúa dentro de las tribus: Anahí le propuso a Sebas votar por Viviann, a quien considera la integrante más débil de su tribu. Para conseguirlo, buscarán sumar a Avril a su alianza y así intentar mandar a Viviann al Juego de Extinción.