¡Tensión en Jaguares! Julio podría enfrentar a Abel en el Juego de Extinción

La tensión aumenta en Survivor México La Reliquia en Llamas cuando Jaguares comienza a mover sus piezas y prepara una estrategia para decidir quién enfrentará a Abel en el Juego de Extinción. Ahora la gran incógnita es si Julio aceptará convertirse en el sobreviviente que tendrá que arriesgar su permanencia en la competencia. Mientras tanto, un momento de preocupación sacudió a la tribu cuando Tzasna recibió una dolorosa noticia y tuvo que ser evacuada de su refugio debido a una grave emergencia, generando incertidumbre entre sus compañeros.