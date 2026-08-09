¡Sahit le arrebata la comida a Jaguares y Halcones toma ventaja en una intensa recompensa!
Estrategia, errores y grandes jugadas marcaron una competencia donde Halcones logró tomar ventaja.
La competencia por la recompensa estuvo llena de tensión en Survivor México La Reliquia en Llamas. Sahit decidió utilizar su medallón para arrebatarle la comida a Jaguares, provocando una inesperada reacción entre sus rivales. Durante el desafío, un error de Javi y Shada les costó una importante calavera, mientras que Sebastián y Avril aprovecharon la oportunidad para conseguirla para Halcones. La batalla continuó con Sebastián y Aurélie, quienes después de varios lanzamientos demostraron gran precisión y lograron colocar los dos costales sobre la plataforma, dándole a su tribu una importante ventaja.