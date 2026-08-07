Aurélie mueve sus piezas y busca una alianza con Sebastian rumbo a la fusión

Aurélie ya comienza a mover sus piezas dentro de Survivor México y pone la mira en Sebastian. La sobreviviente busca construir una alianza con él pensando en un posible escenario de fusión, donde las estrategias y los acuerdos podrían definir quién logra avanzar. Ahora habrá que descubrir si Sebastián está dispuesto a unir fuerzas y si esta alianza logra consolidarse antes de que llegue el momento de competir todos contra todos.

