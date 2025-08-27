Así es la vida de Frida Urbina después de superar la infidelidad de su ex pareja tras años de rumores

Survior México ha tenido una gran cantidad de momentos y personajes inolvidables que no solo han dado de qué hablar dentro del programa. Este es el caso de Frida Urbina, quien tras salir y superar la adversidad dentro del reality, tuvo que afrontar nuevos retos tras el escándalo de traición con su ex pareja. Superando la adversidad gracias a su creciente comunidad y su vida, como influencer, en temas de estilo de vida, viaje, entre otros.

De la pantalla al drama personal: La vida Frida Urbina tras el escándalo con su ex pareja

Tras pasar hambre, frío y hasta derramar lágrimas frente a las cámaras de Survivor México, La concursante, buscaba regresar al calor de su hogar, pero nada más lejano de la verdad pues, encontró un entorno rodeado de rumores y una traición, prueba de vida que ningún reality por duro que sea lo pudo haber preparado.

Durante el reality, la atleta mantenía una relación con Abel Robles, ex participante de realitys, historia que había comenzado durante los premios MTV 2023, y que se formalizó en cuestión de unos meses. No obstante, esta historia de amor se mantenía rodeada de la polémica, pues poco antes de la boda se dio a conocer un supuesto romance de Abel, con Valeria, historia que se repetiría en el futuro, pues, aunque Frida intentó apostar por el “borrón y cuenta nueva”, al salir de Survivor México, se topó con la cruda verdad, pues su ahora ex pareja, había sido relacionado con salidas nocturnas y mensajes comprometedores en redes sociales, lo que provocó la ruptura.

¿Y ahora qué sigue para Frida Urbina?

Más allá de evadir la polémica, la competidora, decidió enfocarse en sus proyectos personales, pues ahora sus redes sociales se han vuelto un gran escaparate de su nueva vida, donde comparte, estilo de vida, viajes y su trabajo con diversas marcas, lo que la ha llevado a tener una gran comunidad, que la apoya y la inspira. Además, Frida, se ha dado la oportunidad de incursionar en cine, dentro de un cortometraje.

Aunque hoy en día el público sigue dividido, para la comunidad de la ex participante de Survivor México, es de celebrar que cerrará su ciclo con Abel, mientras que la contra, asegura que aún queda mucho por saber sobre lo que realmente pasó y que llevó a la pareja a su ruptura.