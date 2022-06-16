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SANTI VALVERDE

JAGUARES

SANTI GRIS.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

CONDUCTOR DE TELEVISIÓN

Fue el segundo eliminado de la semana 13 en Survivor México.

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