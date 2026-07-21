¡No te pierdas la semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas despues de Acércate a Rocío en NUEVO HORARIO!
Con la nueva programación de Azteca UNO no querrás despegarte de la pantalla, en especial porque Acércate a Rocío se transmite previo a Survivor México.
El GRAN ESTRENO de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 fue todo un éxito y ya conocimos a las tribus que se disputarán el ambicioso premio. Y para que tengas una tarde de entretenimiento absoluto con la programación de Azteca UNO, Acércate a Rocío tendrá un cambio de horario y se transmitirá en punto de las 16:30 horas, es decir, dos horas antes del reality de supervivencia.
El programa liderado por Rocío Sánchez Azuara conservará el formato de presentar casos apoyados de especialistas, por lo que el único ajuste será la hora de transmisión. Una vez que finalice este episodio, podrás disfrutar de Survivor México La Reliquia en Llamas a las 20:30 horas, que en esta temporada promete estar más emocionante que nunca y con desafíos que llevarán al límite a los integrantes de la mano de Carlos Guerrero "Warrior", el conductor estrella de esta emisión y un periodista deportivo destacado.
Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas
- Viviann Baeza
- Javier Márquez "Big Papi"
- Abel Robles
- Rey Grupero
- Bobby Larios
- Azalia Ojeda "La Negra"
- Shada Hernández
- Sahit Sosa
- Julio Camejo
- Tzasna Carrasco
- Aurélie Garzonio
- Anahí Izali
- Sebastián Yate
- Sheila Velázquez
- Erick Castro
- Avril Andrade
Cómo ver GRATIS Survivor México La Reliquia en Llamas
Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar Survivor México La Reliquia en Llamas la señal de Azteca UNO por TV abierta. También es posible ver los episodios en línea y completamente GRATIS; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.
Y si quieres saber hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre entre batallas, en las redes sociales oficiales del reality encontrarás información completa. De esta manera esta manera irás descubriendo cómo se vive esta exigente contienda con los Sobrevivientes que buscarán a toda costa el triunfo en Survivor México La Reliquia en Llamas.