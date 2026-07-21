¡No te pierdas la semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas despues de Acércate a Rocío en NUEVO HORARIO!

El GRAN ESTRENO de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 fue todo un éxito y ya conocimos a las tribus que se disputarán el ambicioso premio. Y para que tengas una tarde de entretenimiento absoluto con la programación de Azteca UNO, Acércate a Rocío tendrá un cambio de horario y se transmitirá en punto de las 16:30 horas, es decir, dos horas antes del reality de supervivencia.

El programa liderado por Rocío Sánchez Azuara conservará el formato de presentar casos apoyados de especialistas, por lo que el único ajuste será la hora de transmisión. Una vez que finalice este episodio, podrás disfrutar de Survivor México La Reliquia en Llamas a las 20:30 horas, que en esta temporada promete estar más emocionante que nunca y con desafíos que llevarán al límite a los integrantes de la mano de Carlos Guerrero "Warrior", el conductor estrella de esta emisión y un periodista deportivo destacado.

Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

Viviann Baeza

Javier Márquez "Big Papi"

Abel Robles

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia Ojeda "La Negra"

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Anahí Izali

Sebastián Yate

Sheila Velázquez

Erick Castro

Avril Andrade

Cómo ver GRATIS Survivor México La Reliquia en Llamas

Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar Survivor México La Reliquia en Llamas la señal de Azteca UNO por TV abierta. También es posible ver los episodios en línea y completamente GRATIS; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.

Y si quieres saber hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre entre batallas, en las redes sociales oficiales del reality encontrarás información completa. De esta manera esta manera irás descubriendo cómo se vive esta exigente contienda con los Sobrevivientes que buscarán a toda costa el triunfo en Survivor México La Reliquia en Llamas.