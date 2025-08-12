Spoiler Survivor México: esta es la estrategia que usará Sergio en la recta final

Conforme se acerca la última etapa en Survivor México 2025, los participantes han dado más de un spoiler sobre las estrategias que seguirán para asegurar su lugar. En esta ocasión, el encargado de revelar los planes que tiene con sus aliados fue Sergio, quien lleva días planeando cómo podría deshacerse de los que considera dignos oponentes.

Así lo confesó durante una plática con Kenta Sakurai, quien en las últimas semanas logró ganarse su confianza y con el que ya ha ejecutado varias maniobras para salir victoriosos. Y precisamente confiándose por la “buena suerte” que les ha sonreído desde hace unos días, decidieron que ahora buscarán enfrentar a Tadeo, Aarón y Rasta por el tótem de inmunidad individual, lo que en consecuencia podría debilitarlos.

¿Por qué Sergio y Kenta quieren eliminar a sus compañeros de Survivor México?

La razón principal detrás de las intenciones de los antiguos “Héroes” por derrotar a sus compañeros, radicaría en la fortaleza que creen, los tres tienen en cada duelo. Esto debido a que se han convertido en una especie de obstáculo para ganar las recompensas de comida -que a estas alturas les hacen mucha falta-.

Como era de esperarse, el spoiler sobre la alianza entre Kenta Sakurai y Sergio Torres en Survivor México causó revuelo entre el público, pues hay quienes consideran que su estrategia está equivocada. Mientras que otros admiradores han destacado que en este caso, lo ideal sería ir en contra de las más débiles, como han sido catalogadas Aranza Carreiro y Esmeralda Zamora.

¿Quién fue el último eliminado de Survivor México 2025?

El pasado viernes 8 d¿'e agosto, se vivió una de las jornadas más emocionantes al interior de Survivor México 2025. Esto debido a que tras un aguerrido duelo de extinción y por una votación que sacó a relucir las peores rivalidades de la temporada, John Guts fue eliminado y fracasó su plan de unión con Sargento Rap.

Por otra parte, en esta segunda semana de fusión habrá dos expulsados, así que cada concursante tendrá que demostrar su fortaleza. No te pierdas ningún detalle en punto de las 07:30 p.m., a través de la señal de Azteca UNO.