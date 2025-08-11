La participante de Survivor México que se operó los glúteos antes del reality y hoy luce muy diferente

Ahora que inició la etapa de fusión en Survivor México 2025, los participantes que aún se mantienen en la contienda han comenzado a ganar gran relevancia entre el público, construyendo así su propio fandom. Una de ellas es Janette Morales, que además de impresionar por sus habilidades como atleta, ha llamado la atención también por su físico, en especial ahora que se sabe que se sometió a una delicada cirugía previo a ingresar al reality.

La encargada de proporcionar estos datos fue la propia “maestra”, como le apodan, quien en redes sociales compartió su entusiasmo por haberse hecho una operación de glúteos. Aunque quiso ser cuidadosa con la información que subía a sus perfiles, la “sobreviviente” sí mostró algunos de los momentos más importantes de este proceso que le significó una increíble transformación física.

¿Cómo se veía Janette Morales antes de su cirugía?

De acuerdo con los detalles revelados por la polémica integrante de Survivor México 2025, ingresó a quirófano en septiembre de 2024, es decir, poco más de siete meses antes de que arrancara oficialmente la competencia. Sin embargo, parece que esto no ha sido un impedimento para que se enfrente a las pruebas más difíciles, ya que incluso es percibida por sus compañeros como un rival a vencer.

En cuanto a qué tanto cambió su apariencia, las fotografías posteadas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 505 mil seguidores, Janette Morales era un poco más delgada previo a que se operara los glúteos, pues sus caderas no sobresalían tanto. Y en la actualidad, luce una figura bastante atlética, que sería resultado de combinar una dieta y rutina de ejercicios estrictos en la “normalidad” y las extenuantes jornadas que experimenta en Survivor México a diario.

Quién es Janette Morales, la participante de Survivor México 2025 que roba corazones

Janette Morales es una influencer y creadora de contenido mexicana, que en sus redes sociales se hace llamar “la maestra”, personaje con el que sube videos divertidos que retratan la vida de los docentes. Además, tiene un lado artístico que pocos conocen, pues es actriz y cantante.

En internet, la antigua integrante de “Héroes” acumula una gran cantidad de admiradores, que constantemente le demuestran su apoyo. ¿Logrará llegar a la final de Survivor México 2025?