¡Participa por el medallón del primer capítulo de Survivor México, la Reliquia en Llamas!
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¡Demuestra que eres el más grande fan de Survivor México, La Reliquia en Llamas, y podrías llevarte un increíble medallón del primer capítulo! Pon atención al formulario que encontrarás a continuación en esta misma nota y contesta correctamente las preguntas, y si eres la primera persona en contestar correctamente el collar de inmunidad será totalmente tuyo.