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¡Participa por el medallón del primer capítulo de Survivor México, la Reliquia en Llamas!

Demuestra que eres el fan más grande de Survivor México, la Reliquia en Llamas, y participa por un increíble medallón del primer capítulo.

Estos son todos los sobrevivientes confirmados hasta el momento para Survivor México La Reliquia en Llamas.
Survivor México La Reliquia en Llamas alista los detalles finales para su estreno. |ESPECIAL/TV AZTECA

¡Demuestra que eres el más grande fan de Survivor México, La Reliquia en Llamas, y podrías llevarte un increíble medallón del primer capítulo! Pon atención al formulario que encontrarás a continuación en esta misma nota y contesta correctamente las preguntas, y si eres la primera persona en contestar correctamente el collar de inmunidad será totalmente tuyo.

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