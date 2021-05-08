Valeria Peñaloza Coyt

- 23 años.

- Tiene dos hermanos uno de 29 años y otro de 22 años de edad.

- Nació en Ciudad de México pero actualmente vive en el Estado de México.

- Estudió Ingeniería Industrial.

- Quiere trabajar en la industria automotriz.

- Su pasión es el fútbol americano, empezó a jugar a los 13 años.

- En 2019 fue la campeona nacional de ‘tocho bandera’ en Monterrey.

- Se dio cuenta que quería ser ingeniera porque quería vivir innovando y creando.

- Le gusta pensar en lo mucho que su carrera le puede ayudar a mejorar su entorno.

- Se considera una persona muy creativa.

- Una vez fue de intercambio a Alemania y armó un robot.

- Recorrió algunos pueblos de Perú caminando y al final subió caminando el Machu Picchu para después acampar ahí.

- Disfruta mucho de conocer las diversas culturas y de descubrir nuevos lugares.