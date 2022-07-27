Rey Grupero y Cynthia Klitbo aclaran su relación. ¿Están juntos de nuevo?

Más unidos que nunca, es como se encuentran Cynthia Klitbo y su expareja Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, quienes a pesar de haber terminado su relación hace más de un año, llegaron juntos a un evento. Pero, es qué acaso hay reconciliación.

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Somos amigos, muy buenos amigos, para toda nuestra vida, tenemos muy buena relación, una amistad preciosa y en momentos difíciles, y en momentos lindos, estamos juntos y no es decepción que tenga a mi Robin Hood, a mi héroe al lado

Cynthia Klitbo, no quiso dar detalles de la demanda que interpuso en contra de su expareja, Juan Vidal, a quien acusa de violencia psicológica y de no pagarle un dinero que le prestó. Proceso en el que Rey Grupero la ha respaldado.

Por órdenes de los abogados, no puedo tocar el tema porque no puedo estropear lo que están haciendo, entonces no puedo hablar al respecto, todo está en manos de la justicia mexicana a la cual yo creo muchísimo

Cynthia Klitbo respondió a los comentarios de Niurka Marcos.

Respecto a los comentarios que la cubana, Niurka Marcos, ha hecho en su contra con el afán de defender a Juan Vidal, quien ahora es su pareja sentimental, comentó:

No tengo nada que decir de la señora, porque yo soy una primera actriz, soy una dama y no le corresponde ponernos al mismo nivel. Ella tiene otro Target, yo muy distinto

En cuanto a lo dicho por Vidal, quien aseguró que Cynthia fue víctima de violencia por parte de otra de sus exparejas, dijo:

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