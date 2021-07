Sylvia Pasquel confirmó que su mamá padece un desequilibrio, pero no mental.

La madre de Stephanie Salas reveló el verdadero motivo que llevó a la primera actriz a un nosocomio.

Luego de que se especulara sobre la salud de Silvia Pinal, fue su hija Sylvia Pasquel quien aclaró cuál es el verdadero estado de la diva del cine y qué fue lo que pasó.

La mamá de Stephanie Salas aseguró que Pinal fue al hospital para realizarse una revisión médica ya que detectaron ciertas descompensaciones que no detectó a tiempo por su avanzada edad, pese a ello aclaró que la salud de su mamá no está en riesgo.

“Afortunadamente salió un día antes de lo que estaba planeado y eso quiere decir que está ‘perfecta’. Como les digo entró a una revisión y chequeo general. Tenía desequilibrios, no mentalmente, está descompensada. Baja presión y fue preferible meterla al hospital, su corazón está bien, sus riñones, tenía un poco de infección”, indicó Sylvia Pasquel.

También aseguró que la actriz tendrá que estar en reposo y aislada ya que su salud es vulnerable y para evitar contagios de coronavirus. “Encontraron que faltaba estabilizarla. Sé que quieren mucho a mi madre. Ahorita como salió del hospital es mejor tenerla así, pues no se sabe quién pueda traer un ‘bichito’ ahí”.

Cabe mencionar que Silvia Pinal estuvo cerca de cinco días internada, sin embargo, a su salida, grabó un mensaje que su hija Pasquel difundió en redes sociales: “Aquí está su vedette favorita. Ay, es verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos.Al ratito voy a ver qué pasó porque luego luego el chisme para ver qué pasó”.

Silvia reveló que todo lo que le hicieron en el hospital tuvo excelentes resultados: “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”.

“Estoy bien, ya quiero salir de este cochino hospital. No me gusta estar aquí encerrada, pero ya sabes dicen que tengo que estar aquí”, comentó la actriz del cine de oro.

