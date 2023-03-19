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FOTOS | ¿Quién es Tammy Parra, la chica que canceló su compromiso por infidelidad?

Tammy Parra se hizo viral luego de que cancelara su compromiso tan solo unas horas después, ¡porque descubrió que su prometido le había sido infiel!

Por: TV Azteca

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