Hija de Héctor “N” al borde del colapso económico tras encierro del actor.

Han pasado ocho meses desde que Héctor “N” cayó en prisión acusado de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija Alexa “N”.

El suceso movió a Daniela, su hija mayor, a emprender una batalla incansable para demostrar su inocencia. Aunque ahora, visiblemente agotada y desesperada, la joven revela a Ventaneando que están al borde del colapso, tanto emocional como económico.

No lo he podido ver… hablo con él todos los días y la verdad es que ahora sí no la estamos pasando nada bien

El problema económico es cada vez más grande. Mi papá cada vez está perdiendo más el piso, incluso yo también. Nunca la hemos pasado bien, pero ahora ya está afectando mucho más en nosotros

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Daniela Parra pide ayuda económica para sacar a su papá de prisión

Daniela Parra también confesó a Ventaneando que el proceso para sacar a su papá de prisión ha sido “devastador”.

Es devastador, desgastante y no podemos seguir así. Es un problema gigante que tenemos que solucionar con alguna autoridad que haga bien su trabajo

Hemos hecho rifas, hemos hecho la venta de los tamales, hemos vendido muchas cosas personales, pero al final el dinero no alcanza, es tanto lo que tenemos que pagar…

La joven también pidió ayuda económica a quienes tengan los recursos para apoyar a Héctor “N”.

Lo hemos estado manejando, pero al final de cuentas es mucho dinero el que se necesita. Ya nos las estamos viendo negras porque ahora ya no hay cosas que vender. Yo trabajo de lunes a domingo y no he dejado de trabajar en ningún momento

A mí ya me está consumiendo demasiado, a mí papá ya lo está consumiendo demasiado. Al principio teníamos fe y esperanza, pero van pasando tantas cosas, que de verdad, es complicado seguir

Daniela también refrenda los señalamientos que ha hecho en contra de Ginny Hoffman desde el principio, por la supuesta alienación parental que ha ejercido a su hermana Alexa.

Este problema no es de hace ocho meses, este problema es desde hace muchos años con esa señora manipulando a mi hermana y tratándome mal a mí. ¿A dónde tienes que ir para que te hagan caso?

No me gusta pedir dinero, pero si alguien tiene el poder de ayudarnos económicamente, se los agradecería con todo el corazón

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