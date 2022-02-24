Sebastián Yatra habla sobre el desnudo que hizo en la serie de Manolo Caro.

Momentos antes de subir al escenario del Auditorio Nacional, Sebastián Yatra ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que abordó diferentes temas, entre estos, su atrevida participación en la serie de Manolo Caro 'Érase una vez, pero ya no', donde aparece desnudo.

Me conocerán más a fondo. Sí, ahorita grabando la serie con Manolo, todo mundo mirándome las nalgas me sentí muy crucificado, mi personaje es un gigoló

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Sebastián Yatra fija su postura ante la diversidad sexual

Y más serio, al ser cuestionado sobre la temática del proyecto, la que aborda situaciones de homosexualidad y lesbianismo, el cantante fijo su postura.

La homosexualidad y el lesbianismo es una realidad, me entiendes. Yo no lo veo como ningún tabú, es parte normal de la vida, es parte normal de seres humanos que sienten y que naturalmente son así

El cantante se mantienen preocupado por la madre de J Balvin

El colombiano mostró su preocupación por la mamá de su amigo J Balvin, que aún lucha por las secuelas de COVID-19.

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Sebastián Yatra asegura que nunca ha hecho regalos caros

En otros temas, el colombiano asegura que jamás les ha hecho regalos caros a sus novias, un tema muy en tendencia por el millonario anillo que Christian Nodal le dio a Belinda.