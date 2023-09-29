Taylor Swift recibe fuerte advertencia sobre Travis Kelce

Recientemente, la famosa Taylor Swift ha estado en el centro de la polémica, pues hace algunas semanas la exitosa cantante causó furor entre el público con su impactante gira.

Sin embargo, en esta ocasión las cosas no son así, pues todo se ha centrado en la nueva relación de la cantante con el jugador de americano Travis Kelce, la cual se ha vuelto tendencia.

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Los rumores crecieron, luego de que Taylor Swift fue captada en el Estadio Arrowhead, donde estuvo apoyando al Travis Kelce, aunque los fans han dado la relación por confirmada, tras verlos salir en un convertible para supuestamente celebrar juntos la victoria de su equipo.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado de forma oficial su relación, pero los fans están muy al pendiente de sus movimientos.

¿Cuál es la advertencia que recibió Taylor Swift?

Todo parece indicar que, no todos están contentos con la noticia, así lo ha dejado ver la exnovia del jugador, Maya Benberry, quien al parecer no tomó las cosas de la mejor forma.

Por medio de una entrevista para Daily Mail, Maya decidió romper el silencio sobre la nueva relación del jugador, donde habló muchas cosas positivas sobre la cantante.

Taylor parece una chica muy divertida con un hermoso espíritu, así que le deseo la mejor de las suertes, ¡pero no sería una ‘chica de chicas’ si no le aconsejara que sea inteligente! Estoy segura de que ya domina la capacidad de ver quién la apoya de verdad y quién sólo la utiliza

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Aunque, sus palabras sobre Travis Kelce no fueron las mejores, pues ha dejado ver que sufrió un engaño estando a su lado.