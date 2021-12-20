¿Qué teléfonos Android dejarán de funcionar en 2022?

Cada año la tecnología nos sorprende con sus grandes avances y con sus nuevas versiones, ahora el sistema operativo de Android, tendrá una nueva actualización y por eso millones de teléfonos celulares dejarán de funcionar para este 2022.

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De acuerdo con los fabricantes de Android, estos cambios son generalmente debido a que los sistemas operativos ya no se actualizan y son propensos a sufrir ciertos ataques cibernéticos y el fin del 3G.

Hace poco, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos emitió un comunicado en octubre que aconsejaba a los usuarios de teléfonos móviles Android en redes 3G a buscar actualizaciones.

Dicha advertencia se produjo cuando los principales operadores de telefonía móvil se están moviendo a 5G, lo que pronto hará que los dispositivos 3G queden completamente obsoletos.

Y es probable que los consumidores con teléfonos celulares más antiguos pronto pierdan la capacidad de enviar mensajes de texto, conectarse a Internet e incluso hacer llamadas telefónicas, ya que comenzará la eliminación a principios de 2022.

Por eso, a continuación, te presentamos los dispositivos que utilizan esta vieja versión son:

Los equipos que dejarán de funcionar

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

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Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

