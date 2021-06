Black Panther 2 inicia su producción con el mexicano Tenoch Huerta.

La secuela de la exitosa Black Panther ha comenzado oficialmente y contará con el regreso de los principales protagonistas del elenco así como también con la presencia del director, Ryan Coogler. Sin embargo, no se sabe nada aún sobre cómo continuará el proyecto sin uno de los actores principales, Chadwick Boseman, quien murió a causa del cáncer en 2020.

El CEO de Marvel, Kevin Feige, fue el encargado de anunciar el inicio de la producción de la nueva película de la saga.

En diálogo con la revista Variety, el ejecutivo contó que el ambiente del set es muy emotivo sin la presencia de Chad. “Pero todos también están muy emocionados de traer el mundo de Wakanda de regreso al público y a los fans. Lo haremos de una manera que enorgullezca a Chad”, aseguró.

Aunque no se conocen muchos detalles de la trama de la película, lo cierto es que Marvel decidió no reemplazar a Chad con otro actor, sino que directamente retiraron su papel de la película que, esta vez, se centrará en el destino de Wakanda y no en un solo personaje.

Así, también existe la posibilidad de que esta vez el guion narre cómo el país lamenta la pérdida de su líder.

En esta nueva edición de la película, será importante la presencia del mexicano Tenoch Huerta que interpretará a Namor, un mítico personaje de Marvel. Se espera que la película llegue a las salas de cine en julio de 2022.