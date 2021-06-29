Margot Robbie revela detalles de la relación entre Harley Quinn y Joker.

El personaje de Margot Robbie como Harley Quinn ha evolucionado y conquistado a muchos de los fanáticos del mundo de los cómics con su participación en Escuadrón Suicida.

En 2020 volvió a sorprender en Aves de Presa y se espera que la villana más querida de DC Comics lo haga nuevamente en la próxima entrega de Escuadrón Suicida, que se espera que esté en las pantallas de los cines a finales de este año.

Lo que también ha evolucionado es la relación de Harley Quinn con su alter ego, el Joker que interpretó Jared Leto. La actriz habló recientemente en una entrevista sobre su personaje y sostuvo que el personaje tiene tantas facetas en su personalidad que es interminable para explorar.

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“Creo que en la primera película de Escuadrón Suicida tenía cierta confianza y arrogancia, sabiendo que tenía la protección del Joker. Ella estaba como: Iré a esta misión, y él me sacará de aquí en un segundo… Esa era su prerrogativa en esa película. Luego, en Aves de Presa fue: Oh, es un mundo aterrador y frío”, dijo.

La actriz contó que en esta nueva película no se vincula directamente con ninguna de las anteriores y que aparece una Harley Quinn más madura que ya no espera la aparición del Joker y sabe que ella pueda actuar por su cuenta.

Esta nueva película con los personajes de DC Comics vuelve a reunir a un grupo de villanos que deberán enfrentarse a una peligrosa misión en la isla Corto Maltés en donde militares y guerrilleros les impedirán avanzar para alcanzar sus objetivos.

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