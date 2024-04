La terrible predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro en la cárcel de ‘Fofo’ Márquez

Rodolfo Márquez se encuentra privado de su libertad en el penal de Barrientos, después de haber sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, Mhoni Vidente ha lanzado una terrible predicción al respecto.

El influencer fue detenido en días pasados, por haber golpeado brutalmente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, por eso permanecerá en prisión preventiva justificada, hasta que se defina su situación legal.

¿La familia de 'Fofo' Márquez cambió de abogados? En las últimas horas, se difundió una supuesta carta en la cual se revocaba al despacho del abogado Erick Rauda del caso de ‘Fofo’ Márquez; sin embargo, esto fue desmentido por la familia.



Rodrigo Márquez, hermano de ‘Fofo’, desmintió este hecho a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una historia y ratificó a Erick Rauda como abogado del caso del influencer.

“Quisiera abordar un tema importante que está circulando en una carta falsa, sobre un supuesto cambio de abogados. Quiero dejar claro que esta información es completamente falsa. Seguimos trabajando con el doctor Erick Rauda y su equipo legal, y no ha habido ningún cambio en esta relación. Lamento la confusión que esto pueda haber causado. Invito a que no se preste atención a la prensa amarillista que difunde información no verificada. Gracias por su compresión”, dijo Rodrigo Márquez.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente?

La astróloga Mhoni Vidente, lanzó sus predicciones sobre el caso de ‘Fofo’ Márquez y aseguró que, ese tipo de actitudes se deben a que no tuvo una buena educación en casa por parte de sus padres.

“Yo creo que es cuando tienes malos padres, al momento de ser mal padre, por eso es muy importante saber tener hijos, porque a este muchacho no le educaron nada, trae la educación por las patas”, mencionó la pitonisa.

Pero llamó la atención, cuando reveló con ayuda de los astros, el tiempo que ’Fofo’ Márquez permanecerá en prisión: “Ahorita está procesado por intento de feminicidio y que lo más seguro, le vayan a dar de 9 a 11 años de prisión, porque esto ya se hizo mediático”.