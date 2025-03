El testamento de Dulce ya fue abierto; ¿quiénes son los beneficiarios?

La partida de Dulce durante la Navidad del año pasado, es decir el 25 de diciembre de 2024, provocó que las dudas sobre su testamento comenzaran a surgir. Sin embargo, tras semanas de especulaciones, finalmente ha salido a la luz información sobre este documento. Pero, ¿Romina Mircoli sería la heredera de todo?

¿El testamento de Dulce ya fue abierto?

Fue la conductora de televisión, Addis Tuñón , quién reveló información sobre el testamento de Dulce. De acuerdo con sus declaraciones, el documento se leyó de manera extraoficial, pues no había un notario presente para verificar su validez.

En este sentido, la personalidad de televisión aseguró que Dulce designó como herederos a Romina Mircoli y su nieto: “Se encuentran en total conformidad. No puedo dar más detalles, no me corresponde, pero sí puedo decir que, en el caso del testamento, así como el derecho a las regalías interpretativas de Dulce, esta contemplada Romina y está contemplado el nieto de Dulce”, dijo Tuñón.

Dulce anticipó su muerte

Cabe recordar que en su momento, a raíz de haber sido diagnosticada con un tumor maligno, la intérprete de “Déjame Volver Contigo”, “Échame La Culpa A Mi”, “Tu Muñeca” y “Amor De Mentiras”, había revelado que dejó su testamento listo para que no hubiera problemas en el futuro: “Entre que terminaron mis estudios y la operación, tuve dos semanas y me dedique a que nadie batalle si me pasa algo”, dijo.

¿De qué murió Dulce?

Es importante señalar que la también actriz murió a los 69 años de edad debido a un cáncer metastásico que comenzó en el riñón, el cual se extendió posteriormente al pulmón izquierdo: “Hay dos cosas que jugaron un papel aquí. La primera es que la batalla que tuvo mi mamá contra el cáncer fue una batalla muy fea, muy corta y fulminante (…) En cuestión de una semana se me dijo que mi mamá tenía 80% de posibilidad de salir , después un 70% y luego me lo redujeron a un 10% en una semana”, explicó Romina Mircoli.