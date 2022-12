¿Se operó el rostro? Thalía es confundida con Chiquis.

La cantante Thalía compartió una foto en redes sociales, pero fue confundida por sus seguidores, quienes la compararon con Ninel Conde y Chiquis Rivera.

La cantante ha sabido mantenerse vigente y ha entendido las tendencias. Con fotos y videos publicados en redes sociales, los cuales le han llevado a reunir una cantidad importante de seguidores.

¿Por qué Thalía fue confundida por sus fans?

No obstante, en esta ocasión, las redes no jugaron a su favor y en una publicación navideña donde se observa a la cantante feliz y portando un collar de diamantes, los comentarios no se hicieron esperar y en ellos, la gente afirmaba que no parecía Thalía, que se trataba de un imitador, una drag, incluso, algunas personas la compararon con Lucía Méndez, Chiquis Rivera y hasta con Ninel Conde.

¿Se trata de Chiquis Rivera o Ninel Conde?

“Yo pensé que era Chiquis Rivera”, “Todo postizo dientes, pestañas, exceso de maquillaje, filtro” y “A punto de parecer sobrina de Lucía Méndez y prima de Ninel Conde, pero en la actualidad”.

“Definitivamente tu cara cambió, no entiendo porque tanta obsesión por quererse ver de 20 años, disculpa que te lo diga”, “No sé algo no me gusta, esa foto no me convence”, “Parece la imitadora trans de Thalía” y "¡Ayyy! ¿Qué te pasó? No abuses, ahí está de ejemplo Lucía Mendez, ya no se sabe cuál es la de cera y cuál es la humana”, son algunos de los más de mil comentarios que los seguidores han ido dejando en la publicación.

Hasta el momento, no hay un comentario adicional de la cantante mexicana de 51 años.

Los comentarios parecen haber pasado desapercibos por la cantante mexicana, quien acompañó la foto con un mensaje referente a la época navideña y a que el collar era prestado, lo que hacía referencia a un cuento de hadas. “Brillos navideños! (..) Gracias por prestármelos por una noche Jacob, como la cenicienta!”.