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Tu Historia Como La Mía | Programa 14 de marzo | Pablo Ruiz revela las difíciles experiencias que marcaron su vida

El cantante argentino recordó cómo la fama temprana y situaciones de acoso marcaron su historia, una realidad que asegura muchos artistas viven en silencio por miedo o vergüenza.

El cantante Pablito Ruiz, abrió su corazón para hablar de los momentos más complejos que ha enfrentado a los largo de su vida, desde las dificultades familiares en su infancia hasta experiencias de acoso que lo han marcado, similar a las que atraviesa Uriel, quien señala que la esposa de su jefe se aprovechó de su necesidad. Esto y más en el programa completo de “Tu historia como la mía”.

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Rocío Sánchez | La Isla

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