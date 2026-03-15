Tu Historia Como La Mía | Programa 14 de marzo | Pablo Ruiz revela las difíciles experiencias que marcaron su vida

El cantante Pablito Ruiz, abrió su corazón para hablar de los momentos más complejos que ha enfrentado a los largo de su vida, desde las dificultades familiares en su infancia hasta experiencias de acoso que lo han marcado, similar a las que atraviesa Uriel, quien señala que la esposa de su jefe se aprovechó de su necesidad. Esto y más en el programa completo de “Tu historia como la mía”.

