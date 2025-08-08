¿La maternidad, el miedo más grande de Ivonne Montero? Esto podremos ver en Tu Historia Como La Mía
Hay magia, tragedia, amor y desamor, detrás de cada historia en Tu Historia Como La Mía. Ivonne Montero revelará grandes secretos a Rocío Sánchez Azuara.
Todos tenemos una historia y quedarás impactado porque la tuya se parece mucho más de lo que piensas a la de Ivonne Montero, quien será la indicada para hablarnos de temas puntuales sobre los miedos, la perseverancia y la maternidad. No te pierdas este domingo 10 de agosto Tu Historia Como La Mía, por Azteca UNO, en punto de las 8:00 p.m.
Galerías y Notas Azteca UNO