¿La maternidad, el miedo más grande de Ivonne Montero? Esto podremos ver en Tu Historia Como La Mía

Todos tenemos una historia y quedarás impactado porque la tuya se parece mucho más de lo que piensas a la de Ivonne Montero, quien será la indicada para hablarnos de temas puntuales sobre los miedos, la perseverancia y la maternidad. No te pierdas este domingo 10 de agosto Tu Historia Como La Mía, por Azteca UNO, en punto de las 8:00 p.m.