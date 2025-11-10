Kike lanzó la promesa más atrevida de La Granja VIP para salvar a Jawy y El Patrón: ¡no creerás lo que hará!

El humor y la creatividad no faltan en La Granja VIP, pero esta vez Kike Mayagoitia llevó las promesas a otro nivel. Todo ocurrió en el vestidor, cuando decidió lanzar una propuesta con tal de conseguir votos para salvar a dos de sus aliados más cercanos: Jawy y El Patrón. La apuesta fue tan insólita que todos los granjeros presentes estallaron en carcajadas… aunque también aceptaron el reto.

¿Qué prometió Kike Mayagoitia si Jawy y El Patrón se salvan?

Con tono bromista pero determinado, Kike hizo una invitación muy clara a todos los seguidores de La Granja VIP pues si Jawy y El Patrón logran quedarse tras la eliminación del domingo, él junto a Teo, Jawy y El Patrón saldrán al centro de la granja a enseñar el trasero por diez segundos. Así como lo lees.

La Bea, que también estaba presente, se sumó con su propio toque al ofrecer mover los pectorales al estilo masculino durante el mismo tiempo. Entre bromas y doble sentido, los granjeros hicieron una especie de pacto con tal de recibir el apoyo del público . Lo dijeron entre risas, pero lo prometieron en serio.

¿Quiénes se unieron a la promesa más loca de La Granja VIP?

Teo, con su ya conocida disposición para el humor, fue incluido por Kike en el grupo que protagonizaría el reto, incluso lo apodaron “el cachetón”. Jawy , sin filtro, mostró cómo movería el trasero si se quedaba en la competencia. Y El Patrón no dudó en confirmar que él también cumpliría. Por su parte, La Bea, aunque al principio se mostró cautelosa, aceptó el reto a su estilo.

Así, con este tipo de ocurrencias, los granjeros demuestran que no todo es tensión y competencia. También hay espacio para la risa, la camaradería y, claro, para esas estrategias tan poco convencionales como efectivas.

No te pierdas lo que pase con esta apuesta en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, sigue la transmisión 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.