En este Día del Streaming es el momento perfecto para revivir los clásicos del anime. Aquí te dejamos los mejores títulos que nos han inspirado para ser héroes de las historias y campeones de cualquier duelo:

1 “Los guerreros del zodiaco”

Definitivamente, uno de los OVAs imperdibles si eres fan del anime. Es la historia que nunca antes había sido contada de la Guerra Santa entre el Caballero Pegaso, Hades y Atenea.

2 “Toriko”

Si eres fan de MasterChef México y la comida deliciosa, definitivamente no te puedes perder “Toriko”, que nos cuenta la aventuras de este proveedor de comida gourmet que hace todo por conseguir los ingredientes y animales más exóticos para crear platillos únicos.

3 “Slam Dunk”

Todos hemos hecho cosas por amor, pero Hanamichi Sakuragi decidió empezar a practicar un deporte para conquistar a Haruko Akagi, una chica de la cual está enamorado. Basada en una de las series de manga más vendidas de la historia, este chico te atrapará.

4 “Yu-Gi-Oh”

Si te creías invencible porque tuviste las cartas de Exodia o el Dragón blanco de ojos azules, te recomendamos desbloquear ese recuerdo y emocionarte con Yugi en cada torneo.