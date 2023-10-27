Uriel Estrada está devastado por las consecuencias mortales del Huracán Otis en Acapulco

El paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco, es unos de los fenómenos más devastadores que hemos vivido los mexicanos en los últimos años, por lo que la sociedad ha hecho un llamado para apoyar a todos los afectados.

En medio de la devastación, Uriel Estrada nos abrió su corazón en Al Extremo, donde nos habló de sus sentimientos y la preocupación que sentía al no poder hablar con su familia, situación que ya logró.

¡Buscamos al conductor de VLA Fin De Semana para la sección del clima!

Te puede interesar: Clima en México: Lluvias intensas en por remanentes de Otis

¿Qué habló Uriel Estrada con su familia en Acapulco?

El conductor, nos reveló que le duele ver toda la devastación en el famoso puerto de Acapulco, ya que Uriel Estrada es originario de ese hermoso lugar en la costa mexicana.

Duele ver las imágenes y te lo digo yo, como un acapulqueño de nacimiento, me duele muchísimo ver los destrozos, por lo que están pasando mis paisanos, mi familia también

Afortunadamente, Uriel Estrada ya tuvo la oportunidad de hablar con su hermana, quien le ha dado un panorama desolador de todo lo que están viviendo en Acapulco.

Ayer lo comentaba en este espacio, no podía encontrar a mi hermana, a mi hermano. Hoy, gracias a Dios, afortunadamente, ya pude tener contacto con mi hermana, pero el testimonio que me da mi hermana es brutal, no es para menos, puedo sentir yo y puedo entender el sentimiento, el dolor de toda esa gente que hoy está desesperada por comunicarse con su familia

Me decía mi hermana en la mañana, en la última comunicación que tuve ‘estamos bien, pero lo que estoy viendo yo, lo que están atestiguando mis ojos, es de verdad brutal, he visto gente muerta en las calles, en los recorridos que he hecho, la infraestructura está destrozada, algo que jamás había visto’ entonces, la alerta es máxima

Al final, Uriel Estrada mandó un mensaje a todas las personas que no han logrado contactar a su familia.

También te puede interesar: Famoso reaccionan a la tragedia que se está viviendo en Acapulco