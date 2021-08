Colate tomará un curso de paternidad tras polémica en audiencia.

Nuevo encontronazo en la corte entre Paulina Rubio y Colate.

Paulina Rubio y Nicolas Vallejo Nájera, alias Colate, volvieron a enfrascarse en un terrible encontronazo este jueves en una audiencia virtual ante la corte familiar de Miami.

Y es que, la cantante presentó una moción de emergencia para obligar al español, a que le devolviera el pasaporte de su hijo Nicolás, con el fin de que este viajara el día viernes de Madrid a Miami, hiciera la cuarentena obligatoria y regresara a clases a tiempo.

Pero en plena audiencia, Colate admitió que el pasaporte se encontraba retenido en la aduana de Madrid, debido a que nadie pudo recogerlo a tiempo.

El abogado de Paulina lo acusó de retener el documento intencionalmente para quedarse con el niño más días de los que le tocaban. El hecho es que así inició esta última batalla en la corte:

“El padre tenía que devolver el pasaporte a la madre para que esta pudiera volar con el menor mañana de vuelta a los Estados Unidos. El pasaporte está en aduana y no se lo darán a la madre porque está bajo el nombre del padre”, señaló la defensa de La Chica Dorada.

“El niño usó su pasaporte español para viajar con el señor Vallejo Nájera… entonces ¿qué pasó? El niño se fue a España por un mes, entonces el señor se negó a darle el pasaporte a Paulina”, continuó el abogado de Rubio.

A lo largo de la audiencia, las recriminaciones hacia Colate fueron subiendo de tono, incluso afirmando que se ha hecho el “tonto” y que no envió el pasaporte para retener al niño.

Colate se defiende de las acusaciones en su contra, pero recibe castigo

Frente a los señalamientos, Colate se defendió así mismo, pues no tiene abogado.

Soy Nicolás Vallejo Nájera, me represento a mi mismo, Paulina me pidió que mandará el pasaporte a Madrid, ¿a dónde lo iba a mandar sino tengo ninguna dirección? Solo me dijo ‘llama a esta persona y dale el pasaporte’. Envié la confirmación de que envié el pasaporte a España y pagué para que lo entregaran”, confesó entre gritos.

“Soy una buena persona, soy un buen hombre, excelente padre, pero esto es imposible de manejar”, subrayó en la corte de Miami.

Y ante la petición de que entregara el pasaporte, Colate comenzó a imponer condiciones, sin esperar que la jueza terminaría por reprenderlo y ordenarle que devolviera el documento a la voz de ya.

La corte ordena que el exesposo entregue a la exesposa el pasaporte. ¿Cómo lo hará? Eso depende de él. Además, la corte exige que de forma mínima, el padre participe seis meses en un curso de paternidad...

