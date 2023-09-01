Valentina y Emiliano Fernández lanzan su dueto “Tinu x Emi”

La dinastía musical que fundó Vicente Fernández continua dando frutos, y ahora son sus nietos, Valentina y Emiliano, hijos de Alejandro Fernández con la colombiana Ximena Díaz, los que siguen los pasos de sus hermanos Alex y Camila, para abrirse paso en los escenarios, respaldados por su famoso padre y el resto de la familia, quienes anoche asistieron al lanzamiento del dueto llamado "Tino x Emi".

No saben lo feliz que me hace verlos aquí, verlos divertirse, verlos que ya crecieron mis criaturas, mis chiquitos y los veo muy contentos, pues no se pueden ir sin la patada de la suerte… Los amo y les deseo lo mejor, triunfen mucho

Pati Chapoy fue la encargada de presentar al joven dueto, frente a la prensa.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos busca recuperar propiedades de Andrés García

Les deseo que el éxito, que ustedes quieren, se multiplique cada día, que lo trabajen todos los días, que lo disfruten y que sigan gozando lo que a ustedes les gusta hacer, que es cantar y, pues vamos a escucharlos, les parece

¿Quiénes estuvieron en la alfombra roja?

En la alfombra roja del evento, toda la familia externó sus mejores deseos a los jóvenes cantantes, entre ellos, Doña Cuquita Abarca, America Fernández y Vicente Fernández Jr.

Vengo con mucho amor, a darles la buena suerte a mis nietos, estoy muy emocionada, me encantó

Estoy feliz, emocionadísima por ellos, muy contenta e increíble todo

Además de presumir el pequeño tatuaje que se hizo en la muñeca derecha en honor a su desaparecido abuelo, América también reveló que una vez que concluya sus estudios de diseño, en diciembre próximo, planeará su propio lanzamiento como cantante.

Yo, voy a terminar en diciembre la escuela y en cuanto termine, ya quiero sacar mi música, ahorita la estoy haciendo, es una mezcla entre bolero y música más moderna, está cool

Vicente Fernández Jr y su novia Mariana González, aprovecharon para felicitar a los jóvenes debutantes, pero también, para confirmar su boda que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en Guadalajara.

Muy contentos por estar aquí con mis sobrinos, deseando lo mejor, cantan divino los dos

Ya empiezan un poquito los nervios, pero muy contentos. Está por llegar un vestido y el otro me lo están haciendo

Por su parte, Pedro Damián, tío político de Valentina y Emiliano, también les deseó lo mejor.

También te puede interesar: Antero Ugalde reacciona a pleito de Ana Bárbara y Francisco Ugalde

Que les vaya súper bonito, que sean muy felices y que logren sus objetivos de eso se trata

Haciendo gala de su herencia musical, Valentina y Emiliano interpretaron varios temas, uno de los cuales hizo que su papá subiera al escenario para abrazarlos.