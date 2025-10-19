Programa 18 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

La edición de Venga La Alegría Fin de Semana de este 18 de octubre del 2025 estuvo llena de momentos memorables y muchas risas, justo en el marco del Día Mundial de la Novela. Los conductores no dejaron pasar la oportunidad para celebrar con una dosis de drama y comedia gracias a la presentación de “Traición en La Granja”, un segmento que dejó a todos con una gran pregunta: ¿con qué granjero te identificas? Además, el programa sigue buscando al próximo rostro del entretenimiento con el casting del Chaca, que todavía mantiene una vacante abierta para los más atrevidos. Pero no todo fue polémica y emoción: en la cocina se vivió un momento delicioso con la receta del día, una jugosa “carnita en su jugo” que conquistó a todos en el foro. Entre diversión, sabor y un toque de reality, Venga La Alegría Fin de Semana volvió a demostrar por qué es el favorito de las mañanas mexicanas.