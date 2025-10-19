Programa 18 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

La segunda parte de Venga La Alegría Fin de Semana estuvo llena de energía y grandes momentos. En la sección “Benditas Mujeres”, Cintia de la Vega se robó los reflectores al hablar sobre la fuerza, el carisma y la determinación de las granjeras dentro de La Granja VIP 2025, destacando lo mucho que han aportado al reality más comentado del momento. Pero las emociones no se detuvieron ahí: el Chaka Casting vivió una jornada intensa con una competencia llena de talento, pasión y ganas de brillar. Entre empoderamiento femenino y talento emergente, el programa dejó claro por qué cada fin de semana logra sorprender a su audiencia.