Programa 26 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡No te pierdas nuestro festejo de Halloween! Donde el foro se convirtió en un castillo…

Celebramos los 70 años del Tío Richie, quien festejó en grande su día rodeado de miles de seguidores en una noche inolvidable en la Arena CDMX.

Comienzan los preparativos para la Carrera Juguetón, misma que será el próximo lunes 17 de noviembre, la cuál será en Paseo de la Reforma.

¡También celebramos el cumpleaños de nuestra querida Esmeralda, a quien festejamos con mucho amor! Festeja con nosotros el Esme Fest.

¿Cómo sorprender a todos en Halloween? ¡Con una exquisita crema de calabaza de la mano de nuestro Chef Chino.

¡Tuvimos a Carolina Ross con nosotros! Quien nos revelará algunos secretos picantes dentro de La Granja VIP… ¿Está celosa? ¿Qué siente sobre Sergio Mayer Mori?

