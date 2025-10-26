Programa 26 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
¡Recetas para botas de este Halloween, polémica fuera de La Granja VIP y un gran concurso de maquillaje!
No te puedes perder esta receta de la Chef Linda Cherem quien nos mostró cómo preparar palomitas con caramelo y chamoy para que te puedas lucir en esta temporada de Halloween.
Recibimos al Tío Pepe y a personas cercanas de nuestros participantes de La Granja VIP, quienes nos compartieron otra perspectiva sobre nuestros granjeros.
Repasa con nosotros los detalles más intensos de La Granja VIP con un debate que al igual que este reality, comenzó a sacar nuestro lado más animal.
Toma inspiración para tu disfraz de Halloween con nuestros maquillistas profesionales quienes en este día se lucieron en este concurso.
