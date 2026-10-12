"¡Me tiene pavor!”, Alfredo Adame ‘revienta’ a Carlos Trejo y lanza contundente mensaje a Imelda Tuñón

Fiel a su estilo, Alfredo Adame le respondió a Carlos Trejo luego de que una revista de espectáculos publicara señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado y fraude. ¿Tan poco duró la paz entre los polémicos personajes? Entre otras cosas, el ‘Golden Boy’ mostró su apoyo a Maribel Guardia en su pleito con Imelda Tuñón. ¡Ojo a los que sentenció como los más fuertes de La Granja VIP Segunda Temporada!