¡Lo envenenaron! Marco Chacón confirma que cuando vivía con Imelda Tuñón le pusieron sustancias en su proteína

Maribel Guardia asegura que las recientes declaraciones de Imelda Tuñón sobre los últimos días de su hijo Julián Figueroa han aumentado el dolor que le dejó su muerte. Ante la pérdida su único hijo, la consagrada actriz se refugia en su fe y en la convicción de que Julián está en paz. ¿Maribel Guardia y Marco Chacón ya fueron notificados de la solicitud de protección que Imelda Tuñón presentó en su contra? Esto contestaron Maribel Guardia y su pareja, quien confirmó el presunto intento de envenenamiento que sufrió mientras Imelda Tuñón vivía con ellos.