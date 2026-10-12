"¡Me viene valiendo toneladas...!”, Victoria Ruffo se sincera sobre Eugenio Derbez y explica por qué anda en silla de ruedas

Victoria Ruffo reveló cómo fue realmente el encuentro que tuvo con Eugenio Derbez el día que nació su nieta Tessa. En un tono sincero, la consagrada actriz confesó si le incomoda que le pregunten por Eugenio Derbez, papá de su hijo José Eduardo. ¿Por qué Victoria Ruffo utiliza sillas de ruedas en los aeropuertos? ¡Ojo a la comparación que hizo Victoria Ruffo entre la paternidad de José Eduardo y la de Eugenio Derbez!