“Hay un mundo de colágenos": Mónica Escobedo de La Granja VIP confiesa su gusto por los hombres jóvenes (VIDEO)

Mónica Escobedo está decidida a unirse al equipo de Manelyk en La Granja VIP y ya pasa todo el tiempo con sus aliados. Y en una de sus reuniones mientras se preparaban para comenzar con las labores, la comediante habló sobre su vida sentimental, revelando que no está en un momento en el que busque algo serio y por eso es que prefiere salir con hombres más jóvenes a los que catalogó como “colágenos”, y con los que asegura, pasa un buen rato sin pensar en el futuro.