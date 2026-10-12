“Nunca dije que no me hubiese gustado”, Daniela Romo rompe el silencio y explica por qué no tuvo hijos

Daniela Romo volvió a subirse al escenario para cantar con la banda de su amigo José Ron, pero la noche tuvo una sorpresa muy especial: un emotivo homenaje a la cantante por sus 55 años de trayectoria. Y es que el cariño entre Daniela Roma y José Ron es tan grande que lo considera su nieto postizo. ¿Por qué Daniela Romo no tuvo hijos? ¿Tiene planes de contar su vida en una bioserie? Esto confesó la experimentada cantante.