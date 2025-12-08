Así fue el último adiós para Eduardo Manzano

Familiares y amigos de Eduardo Manzano se reunieron para darle el último adiós al icónico comediante. Su hijo brindó detalles del fallecimiento, mientras que su viuda compartió lindo recuerdos que guarda de su pareja de vida. Jorge Ortiz de Pinedo y el ‘Borrego’ Nava, también se dieron cita para despedir al comediante.